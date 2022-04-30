"Знак уважения и доверия": Кулеба заявил, что Украина предложила Китаю стать одним из гарантов безопасности

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что государство предложило Китаю стать одним из гарантов безопасности. Министр также заявил о надежде, что Китай будет призывать Россию к прекращению огня во избежание эскалации.
Кулеба в очередной раз подчеркнул, что Будапештский меморандум не принес настоящей безопасности, поэтому Украина ищет альтернативу.
Об этом глава украинского МИД рассказал в интервью Xinhua.
"Сейчас Украина изучает возможность получения гарантий безопасности от постоянных членов Совета Безопасности ООН, включая Китай, и другие крупные государства. Наше предложение Китаю стать одним из гарантов безопасности Украины — это знак нашего уважения и доверия к Китайской Народной Республике", — рассказал Кулеба.
Он также выразил надежду, что Китай будет призывать Россию к прекращению огня с точки зрения недопущения эскалации.
"Это станет важной мерой для поддержания мира и предотвращения дальнейших гуманитарных катастроф", — отметил министр.
Напомним, ранее Кулеба заявил, что к российскому вторжению привел вакуум безопасности после того, как Украина отказалась от ядерного оружия, но впоследствии не смогла стать членом НАТО.
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