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"Знак уважения и доверия": Кулеба заявил, что Украина предложила Китаю стать одним из гарантов безопасности

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"Знак уважения и доверия": Кулеба заявил, что Украина предложила Китаю стать одним из гарантов безопасности

Getty Images

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что государство предложило Китаю стать одним из гарантов безопасности. Министр также заявил о надежде, что Китай будет призывать Россию к прекращению огня во избежание эскалации.

Кулеба в очередной раз подчеркнул, что Будапештский меморандум не принес настоящей безопасности, поэтому Украина ищет альтернативу.

Об этом глава украинского МИД рассказал в интервью Xinhua.

"Сейчас Украина изучает возможность получения гарантий безопасности от постоянных членов Совета Безопасности ООН, включая Китай, и другие крупные государства. Наше предложение Китаю стать одним из гарантов безопасности Украины — это знак нашего уважения и доверия к Китайской Народной Республике", — рассказал Кулеба.

Он также выразил надежду, что Китай будет призывать Россию к прекращению огня с точки зрения недопущения эскалации.

"Это станет важной мерой для поддержания мира и предотвращения дальнейших гуманитарных катастроф", — отметил министр.

Напомним, ранее Кулеба заявил, что к российскому вторжению привел вакуум безопасности после того, как Украина отказалась от ядерного оружия, но впоследствии не смогла стать членом НАТО.

Мы будем строить такое государство, которое способно защитить себя само – Зеленский о гарантиях безопасности

Мы будем строить такое государство, которое способно защитить себя само – Зеленский о гарантиях безопасности

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