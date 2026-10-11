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«Знаково и исторически»: в Кремле похвалили Трампа за призыв сменить президента Украины
Представитель Кремля поддержал слова американского лидера по поводу смены власти в Украине.
Специальный представитель российского диктатора Путина Кирилл Дмитриев поздравил заявление президента США Дональда Трампа о необходимости смены президента Украины.
Об этом он написал в соцсети X.
Дмитриев заявил, что Трамп якобы присоединился к тем, кто считает, что Украине нужно другое руководство, которое будет стремиться к миру.
«Президент Трамп присоединился ко многим, кто считает, что Украине нужно руководство, которое действительно стремится к миру, а не разжигает войну, как это делает Зеленский.
«Украине пора избрать нового президента». Знаково и исторически», — написал представитель Кремля.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп высказал очередные критические замечания по поводу действий украинского руководства и заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы имел возможность прекратить боевые действия ранее.
Мы ранее информировали, что Трамп заявил, что обращался к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом удержаться от атак на инфраструктуру производства и переработки дизельного горючего.