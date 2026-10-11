«Знаково и исторически»: в Кремле похвалили Трампа за призыв сменить президента Украины

Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Специальный представитель российского диктатора Путина Кирилл Дмитриев поздравил заявление президента США Дональда Трампа о необходимости смены президента Украины.

Об этом он написал в соцсети X.

Реклама

Дмитриев заявил, что Трамп якобы присоединился к тем, кто считает, что Украине нужно другое руководство, которое будет стремиться к миру.

Реклама

«Президент Трамп присоединился ко многим, кто считает, что Украине нужно руководство, которое действительно стремится к миру, а не разжигает войну, как это делает Зеленский.

«Украине пора избрать нового президента». Знаково и исторически», — написал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп высказал очередные критические замечания по поводу действий украинского руководства и заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы имел возможность прекратить боевые действия ранее.

Мы ранее информировали, что Трамп заявил, что обращался к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом удержаться от атак на инфраструктуру производства и переработки дизельного горючего.

Реклама

Новости партнеров