Знал о вторжении и ждал успехов: как разгром РФ сломал все планы Китая и что будет делать Си

Си Цзиньпин перед началом вторжения РФ в Украину строил свои грандиозные планы на захват острова Тайвань. Однако разгром Путина разрушил все его замыслы.
Китай знал о вторжении РФ в Украину и ожидал, что Кремль "расправится" с украинцами, чтобы совершить вторжение на Тайвань. Однако после краха планов Путина Пекин не допустит полного разгрома его режима.
Об этом заявил военнослужащий, бывший советник руководителя Офиса президента и министра внутренних дел Виктор Андрусов.
Надежды и разочарование Китая
"Китай знал о вторжении Путина и ожидал его успехов. Победа Путина подтверждала право Китая на урегулирование вопроса Тайваня и новый мировой порядок. Разгром, которому подверглись российские войска, и уникальное единство Запада в вопросах санкций шокировали Китай. Ни то, ни другое не казалось возможным. Российская армия выглядела очень мощно и не могла проиграть, а Запад зависел от российских энергоносителей, чтобы от них отказаться", – говорит эксперт.
Что будет делать Пекин дальше
Теперь Путин не просто не добился успеха – ему грозит полный разгром. По мнению Андрусива, этого Китай допустить не может и это первая "красная линия" Пекина.
"Дело в том, что в ситуации России Китай увидел свое будущее, и поэтому ему нужно сейчас повлиять на ситуацию. Си Цзиньпин понимает, что в результате разгрома РФ там произойдет революция, Путин потеряет власть, и, скорее всего, новая власть будет прозападная, поэтому китайский влияние на Россию будет уменьшено. Именно поэтому он поспешил продемонстрировать поддержку Путину и выразил уверенность о его переработке", – заявил Андрусив.
С другой стороны Китай понимает, что Путин уже не может победить. Потому Си готов не дать Путину проиграть, но не может помочь ему победить, отмечает военный.
"Именно в этом и есть суть мирного плана Китая – заморозить ситуацию. Что это значит для нас? По состоянию на данный момент Си просто отправил сигнал миру, что не даст разгромить Путина", – пояснил он.
Однако Андрусив считает, что пока речь не идет о какой-либо военной помощи. И причина во второй "красной линии" – не допустить преждевременного конфликта с Западом.
"Си на примере мог убедиться, что надеяться на зависимость Запада от энергоресурсов или в случае Китая на зависимость от китайской продукции – бесполезно. Он не готов к новой Холодной войне, в которой Россия для него будет больше обузой, чем помощью. Дешевые российские ресурсы теряют ценность, если Запад наложит на Китай санкции", – говорит Виктор Андрусив.
Фактор контрнаступления
По его мнению, все решит украинское контрнаступление. Если оно будет успешным, но не разгромным, то Китай потребует мирных переговоров под угрозой своего вмешательства в конфликт (речь идет о китайском лендлизе, а не о прямом участии в войне).
"Но если ситуация будет направляться к разгрому, включающему возвращение Крыма и выход на границы 1991 года, то Китай примет активное участие в поддержке российской армии", — подытожил эксперт.
Напомним, что 20 марта начался трехдневный визит китайского лидера Си Цзиньпина в Россию.
21 марта состоялись переговоры в расширенном составе и подписание официальных документов.
Ранее бывший работник разведки КГБ СССР Александр Зеленько заявил, что война РФ против Украины – часть глобального плана Китая.
О чем договорились Пекин и Москва, поможет ли Си Цзиньпин Путину в войне против Украины – говорится в материале ТСН.ua
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