Знал о вторжении и ждал успехов: как разгром РФ сломал все планы Китая и что будет делать Си

Си Цзиньпин перед началом вторжения РФ в Украину строил свои грандиозные планы на захват острова Тайвань. Однако разгром Путина разрушил все его замыслы.

Китай знал о вторжении РФ в Украину и ожидал, что Кремль "расправится" с украинцами, чтобы совершить вторжение на Тайвань. Однако после краха планов Путина Пекин не допустит полного разгрома его режима.

Об этом заявил военнослужащий, бывший советник руководителя Офиса президента и министра внутренних дел Виктор Андрусов.

Надежды и разочарование Китая

"Китай знал о вторжении Путина и ожидал его успехов. Победа Путина подтверждала право Китая на урегулирование вопроса Тайваня и новый мировой порядок. Разгром, которому подверглись российские войска, и уникальное единство Запада в вопросах санкций шокировали Китай. Ни то, ни другое не казалось возможным. Российская армия выглядела очень мощно и не могла проиграть, а Запад зависел от российских энергоносителей, чтобы от них отказаться", – говорит эксперт.

Что будет делать Пекин дальше

Теперь Путин не просто не добился успеха – ему грозит полный разгром. По мнению Андрусива, этого Китай допустить не может и это первая "красная линия" Пекина.

"Дело в том, что в ситуации России Китай увидел свое будущее, и поэтому ему нужно сейчас повлиять на ситуацию. Си Цзиньпин понимает, что в результате разгрома РФ там произойдет революция, Путин потеряет власть, и, скорее всего, новая власть будет прозападная, поэтому китайский влияние на Россию будет уменьшено. Именно поэтому он поспешил продемонстрировать поддержку Путину и выразил уверенность о его переработке", – заявил Андрусив.

С другой стороны Китай понимает, что Путин уже не может победить. Потому Си готов не дать Путину проиграть, но не может помочь ему победить, отмечает военный.

"Именно в этом и есть суть мирного плана Китая – заморозить ситуацию. Что это значит для нас? По состоянию на данный момент Си просто отправил сигнал миру, что не даст разгромить Путина", – пояснил он.

Однако Андрусив считает, что пока речь не идет о какой-либо военной помощи. И причина во второй "красной линии" – не допустить преждевременного конфликта с Западом.

"Си на примере мог убедиться, что надеяться на зависимость Запада от энергоресурсов или в случае Китая на зависимость от китайской продукции – бесполезно. Он не готов к новой Холодной войне, в которой Россия для него будет больше обузой, чем помощью. Дешевые российские ресурсы теряют ценность, если Запад наложит на Китай санкции", – говорит Виктор Андрусив.

Фактор контрнаступления

По его мнению, все решит украинское контрнаступление. Если оно будет успешным, но не разгромным, то Китай потребует мирных переговоров под угрозой своего вмешательства в конфликт (речь идет о китайском лендлизе, а не о прямом участии в войне).

"Но если ситуация будет направляться к разгрому, включающему возвращение Крыма и выход на границы 1991 года, то Китай примет активное участие в поддержке российской армии", — подытожил эксперт.

Напомним, что 20 марта начался трехдневный визит китайского лидера Си Цзиньпина в Россию.

21 марта состоялись переговоры в расширенном составе и подписание официальных документов.

Ранее бывший работник разведки КГБ СССР Александр Зеленько заявил, что война РФ против Украины – часть глобального плана Китая.

О чем договорились Пекин и Москва, поможет ли Си Цзиньпин Путину в войне против Украины – говорится в материале ТСН.ua

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