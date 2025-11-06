- Дата публикации
- Политика
- 103
- 1 мин
"Золотое время для Америки": Дональд Трамп об экономике США
Трамп заявил, что для экономики США наступило «золотое время»
В ходе выступления на Американском бизнес-форуме в Майами президент США Дональд Трамп заявил: для Соединенных Штатов наступило «золотое время».
Об этом пишет Укринформ .
По словам главы Белого дома, фондовый рынок продолжает расти, а заработная плата работников увеличивается. Кроме того, он подчеркнул, что благодаря политике его администрации созданы «лучшие условия» для трудоустройства граждан США, в частности, путем усиления ограничений по иммиграции.
«Сегодня среди работников, рожденных в Америке, занято на два миллиона больше людей, чем когда я вступил в должность», — заявил Трамп.
Однако президент не обходил и трудностей: он признал, что правительственный шатдаун вызывает беспокойство и негативно влияет на республиканцев в политическом плане.
Кроме того, спад экономических показателей сейчас Трамп назвал «переходным периодом», который нужно пережить, пока его повестка заработает в полную силу.
Аналитики отмечают, что критики администрации обращают внимание на последствия тарифной политики, рост цен в супермаркетах и продолжающийся правительственный шатдаун, которые могут подорвать темпы роста экономики.
Напомним, в последнее время рейтинг одобрения действий президента США Дональда Трампа рухнул до рекордных 60%. Главной причиной такого падения стали его экономические решения.