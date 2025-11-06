"Золотое время для Америки": Дональд Трамп об экономике США

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

В ходе выступления на Американском бизнес-форуме в Майами президент США Дональд Трамп заявил: для Соединенных Штатов наступило «золотое время».

Об этом пишет Укринформ .

По словам главы Белого дома, фондовый рынок продолжает расти, а заработная плата работников увеличивается. Кроме того, он подчеркнул, что благодаря политике его администрации созданы «лучшие условия» для трудоустройства граждан США, в частности, путем усиления ограничений по иммиграции.

Реклама

«Сегодня среди работников, рожденных в Америке, занято на два миллиона больше людей, чем когда я вступил в должность», — заявил Трамп.

Однако президент не обходил и трудностей: он признал, что правительственный шатдаун вызывает беспокойство и негативно влияет на республиканцев в политическом плане.

Кроме того, спад экономических показателей сейчас Трамп назвал «переходным периодом», который нужно пережить, пока его повестка заработает в полную силу.

Аналитики отмечают, что критики администрации обращают внимание на последствия тарифной политики, рост цен в супермаркетах и продолжающийся правительственный шатдаун, которые могут подорвать темпы роста экономики.

Реклама

Напомним, в последнее время рейтинг одобрения действий президента США Дональда Трампа рухнул до рекордных 60%. Главной причиной такого падения стали его экономические решения.