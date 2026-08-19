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«Золотой конвой»: Венгрия закрыла дело против инкассаторов Ощадбанка
Венгрия закрыла уголовное дело против инкассаторов Ощадбанка из-за отсутствия состава преступления.
В Венгрии закрыли дело против инкассаторов Ощадбанка о так называемом «золотом конвое».
Об этом сообщил адвокат Ощадбанка Лорант Горват в Facebook.
По его словам, расследование дела «Золотого конвоя» из-за отсутствия состава уголовного преступления. Адвокат подчеркнул, что отмывания денег не было.
Реакция МИД Украины
Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал закрытие дела в отношении Ощадбанка в Венгрии.
«Предсказуемый конец лжи Виктора Орбана. И предупреждение всем остальным: ставки на антиукраинскую риторику ради внутренней выгоды приносят только политическое поражение и позор», — написал украинский министр в соцсети Х.
В то же время он подчеркнул, что каждый, кто принимал участие в фабрикации этой выдумки и незаконном задержании украинцев и государственной собственности, должен быть привлечен к ответственности.
Скандал с задержанием украинских инкассаторов в Венгрии
Напомним, 6 марта Венгрия захватила инкассаторов Ощадбанка, перевозивших 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота между Райффайзен Банк Австрия и Ощадбанком Украины.
Впоследствии венгерские власти обнародовали фотографии наличных и золотых слитков, которые были конфискованы у задержанных на территории страны работников украинского государственного банка.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал такие действия Будапешта государственным терроризмом, рэкетом и взятием заложников. Наконец, инкассаторы вернулись в Украину. Но деньги правительство Орбана арестовало.
Их вернули только в мае, спустя два месяца.
Также в Венгрии отменили решение о депортации и запрете на въезд семи инкассаторам Ощадбанка.