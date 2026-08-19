«Золотой конвой»: Венгрия закрыла дело против инкассаторов Ощадбанка

В Венгрии закрыли дело против инкассаторов Ощадбанка — МИД Украины / © ТСН

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В Венгрии закрыли дело против инкассаторов Ощадбанка о так называемом «золотом конвое».

Об этом сообщил адвокат Ощадбанка Лорант Горват в Facebook.

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По его словам, расследование дела «Золотого конвоя» из-за отсутствия состава уголовного преступления. Адвокат подчеркнул, что отмывания денег не было.

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Реакция МИД Украины

Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал закрытие дела в отношении Ощадбанка в Венгрии.

«Предсказуемый конец лжи Виктора Орбана. И предупреждение всем остальным: ставки на антиукраинскую риторику ради внутренней выгоды приносят только политическое поражение и позор», — написал украинский министр в соцсети Х.

В то же время он подчеркнул, что каждый, кто принимал участие в фабрикации этой выдумки и незаконном задержании украинцев и государственной собственности, должен быть привлечен к ответственности.

Скандал с задержанием украинских инкассаторов в Венгрии

Напомним, 6 марта Венгрия захватила инкассаторов Ощадбанка, перевозивших 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота между Райффайзен Банк Австрия и Ощадбанком Украины.

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Впоследствии венгерские власти обнародовали фотографии наличных и золотых слитков, которые были конфискованы у задержанных на территории страны работников украинского государственного банка.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал такие действия Будапешта государственным терроризмом, рэкетом и взятием заложников. Наконец, инкассаторы вернулись в Украину. Но деньги правительство Орбана арестовало.

Их вернули только в мае, спустя два месяца.

Также в Венгрии отменили решение о депортации и запрете на въезд семи инкассаторам Ощадбанка.

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