"Золотой месяц": военный эксперт рассказал, когда может начаться украинское контрнаступление

Украинское контрнаступление начнется не раньше середины апреля 2023 года.

Такое мнение высказал украинский военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан. Об этом пишет «ГОРДОН».

"Как раз с середины апреля мы уже можем начинать двигаться. Но, возможно, еще наше командование примет решение посмотреть, как будут вести себя россияне под 9 мая, у них же привязка к этим датам. Они могут собрать какой-то кулак где-то в одном месте — и как-то до 9 мая захватить, допустим, очередной сельский нужник где-то на Донбассе и показать какую-нибудь победу", – заметил Свитан.

Он добавил, что возможно украинское военное командование еще подождет с началом контрнаступления.

"Хотя если будет хорошая погода, нечего ждать – надо начинать где-то с середины апреля двигаться. Будет где-то такой, золотой, месяц – (как — ред.) в любой наступательной армии: когда она выкладывается по полной и выполняет определенный бросок, наступательные действия, прорыв фронта. Вот этот месяц у нас будет", – отметил эксперт.

По его мнению, для украинской армии этим периодом станет апрель – май.

"Возможно, начало июня, когда будет выполнен реальный бросок в сторону азовского побережья или Крыма одновременно. И дальше уже второй период: снова накопление до следующего броска", – резюмировал Свитан.

Возможное весеннее контрнаступление украинской армии

Напомним, что ранее экс-нардеп, военный 109-бригады территориальной обороны Егор Фирсов прокомментировал ажиотаж вокруг контрнаступления и призвал украинцев "не относиться к ВСУ как к футбольной команде".

Добавим, что представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый рассказал, при каких условиях начнется весеннее контрнаступление.

Отметим, что руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко оценил, может ли РФ сорвать украинское контрнаступление и освобождение Крыма.

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