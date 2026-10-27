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Зону прекращения огня расширили за пределы Олешек: детали от Мелании Трамп
Режим прекращения огня между Украиной и Россией расширили за пределы Олешек в Херсонской области.
Зону прекращения огня между Украиной и Россией расширили за пределы Олешек, чтобы обеспечить безопасный проезд гуманитарных грузов.
Об этом первая леди США Мелания Трамп написала в сообщении в соцсети X.
Мелания Трамп подтвердила, что перемирие между Украиной и Россией вступило в силу сегодня ночью.
По ее словам, запуск режима начали на два дня раньше запланированного графика. Это связано с необходимостью обеспечить безопасность гражданского населения и ускорить оказание критической гуманитарной помощи жителям региона.
«Географическая зона перемирия расширена за пределы Олешек в Херсонской области, чтобы обеспечить безопасный проход для гуманитарных конвоев», — сообщила первая леди США.
О каких именно территориях идет речь, Мелания не указала.
Она уточнила, что ведение режима тишины подтвердил начальник генерального штаба армии РФ генерал Валерий Герасимов.
Напомним, 27 октября в районе временно оккупированных Олешков начал действовать режим прекращения огня для подготовки гуманитарной миссии.
В Генштабе ВСУ пояснили, что режим тишины устанавливают исключительно для гуманитарной операции: доставка помощи жителям, которые находятся в настоящее время в городе, и подготовке к свободному передвижению гражданского населения из Олешек.
Омбудсман Лубинец сообщил о первых результатах режима тишины в Олешках.