Зону прекращения огня расширили за пределы Олешек: детали от Мелании Трамп

Мелания Трамп / © Associated Press

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Зону прекращения огня между Украиной и Россией расширили за пределы Олешек, чтобы обеспечить безопасный проезд гуманитарных грузов.

Об этом первая леди США Мелания Трамп написала в сообщении в соцсети X.

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Мелания Трамп подтвердила, что перемирие между Украиной и Россией вступило в силу сегодня ночью.

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По ее словам, запуск режима начали на два дня раньше запланированного графика. Это связано с необходимостью обеспечить безопасность гражданского населения и ускорить оказание критической гуманитарной помощи жителям региона.

«Географическая зона перемирия расширена за пределы Олешек в Херсонской области, чтобы обеспечить безопасный проход для гуманитарных конвоев», — сообщила первая леди США.

О каких именно территориях идет речь, Мелания не указала.

Она уточнила, что ведение режима тишины подтвердил начальник генерального штаба армии РФ генерал Валерий Герасимов.

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Напомним, 27 октября в районе временно оккупированных Олешков начал действовать режим прекращения огня для подготовки гуманитарной миссии.

В Генштабе ВСУ пояснили, что режим тишины устанавливают исключительно для гуманитарной операции: доставка помощи жителям, которые находятся в настоящее время в городе, и подготовке к свободному передвижению гражданского населения из Олешек.

Омбудсман Лубинец сообщил о первых результатах режима тишины в Олешках.

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