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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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"Зрада" или "перемога": политолог о 50 дней ультиматума Трампа Путину

Вадим Денисенко объяснил, почему Трамп изменил свою позицию по отношению к Украине и чем это обернется для украинцев.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

После очередного ультиматума Путину от Дональда Трампа, на этот раз на 50 дней, в украинском сегменте Сети заточилась дискуссия: новая позиция американского президента — это «зрада» или «перемога».

Что действительно известно о позиции Трампа, выяснял украинский политолог Вадим Денисенко.

1. Ключевое заявление Трампа — это оружие

Денисенко напомнил, что две недели назад украинцы проклинали Трампа, что оружия нет.

2. Санкции

По мнению эксперта, закон Линдси Грэмма в нынешнем виде не заработает. Ибо предполагает ссору США с Индией и Китаем.

«Трамп это прекрасно понимает. И потому не спешит», — говорит Денисенко.

2.1 Почему Трамп не торопится с санкциями

  • В Белом доме понимают, что страны Персидского залива наращивают (постепенно) добычу нефти;

  • Россия продемонстрировала, что находится на пиковых отметках своей добычи и нарастить добычу не смогла и не сможет;

  • Вашингтон ждет санкций ЕС о ценовом потолке на нефть, чтобы ударить по России (сузить рынки) руками Европы.

Эксперт объяснил, что вытеснить Россию полностью с нефтяного рынка мира невозможно. Максимум, что можно сделать — уменьшить их долю на 15-20% за 6-12 месяцев. И, скорее всего, именно это будет пробовать делать администрация Трампа.

3. Есть ли еще какой-нибудь план в Белом доме

«Я могу ошибаться, но мне кажется нет. Именно это наша главная проблема, а не то, что сегодня не введены не заработанные санкции», — считает Денисенко.

4. Что может повлиять на Путина

По словам эксперта, ключевые вещи, которые могут повлиять на диктатора Путина, — это переговоры Китай-США и ЕС-Китай.

«А эти переговоры будут продолжаться как минимум несколько месяцев. И это еще один фактор, почему Трамп не будет спешить. Тем более что в Белом доме считают, что падение российской экономики ускорится и без санкций Грэма», — уточнил он.

5. Фактор КНДР

«К сожалению, пока мы не понимаем, чем завершились переговоры Лаврова в Пхеньяне. Это тот фактор, который может резко усложнить ситуацию», — считает Вадим Денисенко.

Напомним, Дональд Трамп предупредил, что Если РФ не заключит соглашение с Украиной за 50 дней, он наложит вторичные санкции.

Также Трамп подтвердил новое соглашение по изготовлению американского оружия для Украины за счет Европы.

В свою очередь в BBC и Sky News прокомментировали 50-дневный ультиматум и предположили, что Трамп дает Путину передышку.

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