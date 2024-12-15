"Зрада" отменяется. В Минобороны объяснили перенаправление 23 миллиардов гривен в ГНСУ из-за риска неиспользования средств

Министерство обороны Украины прокомментировало решение о перенаправлении 23 миллиардов гривен в Государственную пограничную службу Украины (ГНСУ), отметив, что существовал риск неиспользования этих средств, несмотря на контакт с Агентством оборонных закупок.

Об этом говорится в официальном ответе Министерства обороны на запрос LIGA.net.

В Минобороны объяснили, что решение о перенаправлении средств на закупки через ГНСУ было принято на Ставке Верховного Главнокомандующего Украины.

«В конце ноября на счетах Агентства оборонных закупок (АОЗ) оставалось 102 миллиарда гривен. Из них 45 миллиардов гривен составляли невыполненные бюджетные обязательства, а еще 57 миллиардов гривен не было уплачено по заключенным контрактам. Это создавало риск, что часть средств останется не использованной для обеспечения нужд Вооруженных сил Украины до конца бюджетного года», — говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что решение было принято во избежание задержек в поставках боеприпасов.

По состоянию на 13 декабря 2024 года на счетах АОЗ оставалось 59 миллиардов гривен, которые находятся в процессе активной контрактации. Приоритетными направлениями являются закупки боеприпасов по коммерческим предложениям АОЗ, а также беспилотных летательных аппаратов типа Mavic и FPV для обеспечения ВСУ в первом квартале 2025 года, отметили в Минобороны.

Напомним: 13 декабря в Госпогранслужбе дали обстоятельные объяснения по ситуации с закупкой оружия для Сил обороны.