Зверская война России в Украине создала глобальную пропасть в сфере соблюдения прав человека — Блинкен

Народы и правительства в каждом регионе выступают с осуждением и призывают привлечь виновных к ответственности.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что зверская война России в Украине создала огромную, глобальную пропасть в сфере соблюдения прав человека, особенно после разоблачения фактов военных преступлений россиян в украинских городах.

Об этом сообщает Укринформ.

"Это стало особенно актуальным в последние недели, когда российские войска были отброшены от городов, которые они оккупировали или окружали, и появляется все больше доказательств их масштабных зверств", — отметил глава дипломатического ведомства США.

Он напомнил, что в украинских городах находили тела людей с завязанными руками, как разбомблены театры, вокзалы, жилые высотки, где находились мирные люди. Кроме того, он напомнил об изнасилованных женщинах и девушках, а также о мирных жителях, которые умирали от голода и морозов.

"В ответ на это народы и правительства в каждом регионе выступают с осуждением и призывают привлечь виновных к ответственности", – резюмировал государственный секретарь США.

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