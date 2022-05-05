Звезда "Женского квартала" потролила жену Шария в стиле Марченко — видео

Украинская актриса, звезда "Женского квартала" Татьяна Песик потролила жену пророссийского блогера Анатолия Шария, задержанного в Испании.

На странице в Instagram знаменитость опубликовала "срочное видеообращение", которое записала от имени Ольги.

В ролике Песик обратилась к руководителям разных стран и футболисту в стиле Оксаны Марченко, которая недавно так же просила освободить Медведчука.

Юмористка тоже надела шарф, очки и начала спич.

"Я жена украинского блогера Шария. Хочу обратиться к президенту Турции Эрдогану, к королю Испании Филиппу VI к Серхио Рамосу номер четыре. Я вас умоляю, хоть мой муж и не народный депутат, и не кум Путина, и не миллиардер, и не выводил тысячи людей по минному полю… Да бл*, нах*р он мне такой сдался?! СБУ, забирайте!" – заявила Песик.

Напомним, в Испании 4 апреля задержан Анатолий Шарий, подозреваемый в государственной измене. 5 мая испанский суд отпустил его из-под стражи под подписку о невыезде.

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