Звонок Путина Трампу: в Sky News объяснили, чего на самом деле хотел Кремль

Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Накануне состоялся телефонный разговор между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Во время общения стороны затронули сразу несколько международных тем, в том числе ситуации на Ближнем Востоке и полномасштабную войну России против Украины.

Корреспондент Sky News Айвор Беннетт считает, что этот звонок имел не только дипломатический, но и имиджевый подтекст.

По его мнению, Путин пытался подчеркнуть существование особого характера отношений с Трампом и напомнить о себе на фоне активных политических событий в США.

Реклама

Журналист предполагает, что дополнительным фактором могло стать внимание Вашингтона к визиту британского монарха Чарльза III в США 27 апреля. После его выступления в Конгрессе активно обсуждались «особые отношения» между Великобританией и Соединенными Штатами, что, по оценке Беннетта, могло вызвать у Кремля стремление продемонстрировать свою близость к американской политической элите.

Официальное сообщение Кремля о разговоре Путина и Трампа, как отмечает журналист, носило нетипично эмоциональный характер. В нем упоминалась поддержка Трампа после покушения на него в Вашингтоне, а также одобрительная оценка его решений по временному прекращению огня с Ираном.

«Тон этого сообщения напоминал попытку создать максимально положительный образ отношений между политиками. Выбор времени для звонка также был не случайным. В Кремле могли рассчитывать, что прямой контакт с Трампом поможет укрепить позиции Москвы в контексте войны против Украины, особенно с учетом смены политических акцентов в самих США», — отметили в медиа.

Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин 29 апреля разговаривали по телефону. Трамп подтвердил это, отвечая на вопросы журналистов во время встречи с астронавтами миссии в космос «Артемида-2».

Реклама

Ранее помощник Путина Юрий Ушаков в комментарии российским пропагандистским ресурсам заявил, что разговор между политиками длился 1,5 часа. Российская сторона якобы объявила о готовности к перемирию с Украиной на период празднования Дня победы.

Новости партнеров