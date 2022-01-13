"Звучит барабанная дробь войны": в США призвали готовиться к эскалации в отношениях с Россией

"Звучит барабанная дробь войны": в США призвали готовиться к эскалации в отношениях с Россией

Карпентер подтвердил готовность США продолжать диалог с Россией, но пояснил, что Вашингтон "не намерен пересматривать свои основные принципы".

Запад должен подготовиться к возможному обострению напряженности с Россией, ведь прогресс на переговорах с Москвой достичь не удалось.

Об этом заявил представитель Соединенных Штатов в ОБСЕ Майкл Карпентер, передают The Guardian и Swissinfo.

"Барабанная дробь войны звучит громко, а риторика стала достаточно резкой. Сегодня мы сталкиваемся с кризисом европейской безопасности", — сказал Карпентер.

Он подтвердил готовность США продолжать диалог с Россией, но пояснил, что Вашингтон "не собирается пересматривать основные принципы", в частности Хельсинкские соглашения 1975 года, Устав ООН и Парижскую хартию 1990 года, подтверждающие право суверенных государств самостоятельно принимать решения о своей безопасности.

Карпентер добавил, что стягивание Россией 100 тыс. военнослужащих, передового вооружения, артиллерийских систем, систем радиоэлектронной борьбы и боеприпасов к границе с Украиной "задает много вопросов о намерениях Кремля".

"Мы должны отнестись к этому очень серьезно. Мы должны подготовиться к возможной эскалации", — сказал он, добавив, что Вашингтон предпочитает "путь диалога и деэскалации".

Напомним, 12 января в Брюсселе на фоне наращивания Кремлем войск на границе с Украиной состоялось заседание Совета Россия-НАТО, на котором обсуждались вопросы безопасности в Европе.

По его итогам, заместитель государственного секретаря США Венди Шерман сделала ряд важных заявлений.

Сегодня, 13 января в Вене созвали заседание Постоянного совета ОБСЕ по вопросам безопасности в Европе, в частности по требованиям Кремля "гарантий безопасности" и стягивании войск РФ к границам Украины.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау на заседании сказал, что риск войны в Европе наибольший за 30 лет.

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