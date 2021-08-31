Звуки автоматных очередей и следы от пуль: как "Талибан" празднует вывод войск США из Афганистана

Звуки автоматных очередей и следы от пуль: как "Талибан" празднует вывод войск США из Афганистана

США завершили вывод воинского контингента из Афганистана.

"Талибы" устраивают салюты из автоматического оружия в Кабуле, отмечая таким образом вывод войск США из Афганистана.

Об этом информирует CNN.

В городе слышны звуки автоматных очередей, в небе видны следы от пуль.

Ранее США заявили, что завершили вывод воинского контингента из Афганистана. Аэропорт Кабула - последний объект, который в Афганистане был под контролем армии США. Теперь он переходит под контроль "Талибана".

Также читайте В Кремле активно налаживают хорошие отношения с "Талибаном"

Напомним, что с середины августа удалось эвакуировать более 120 тысяч гражданских лиц. Большинство из них - афганцы. Также талибы, со своей стороны, обещали, что и после 31 августа люди, желающие уехать за границу, будут иметь возможность это делать.

Напомним:

15 августа представитель политического офиса радикального исламистского движения "Талибан" Мухаммед Наим заявил о "завершении войны" в Афганистане. В этот день боевики вошли в столицу Кабул , а перед этим захватили ряд стратегических и крупных городов страны.

, а перед этим захватили ряд стратегических и крупных городов страны. Террористическая организация "Талибан" заявила, что в Афганистане не будет демократии. "Талибан" планирует создать новые национальные силы, в состав которых будут входить как его собственные члены, так и солдаты правительства, которые готовы присоединиться. Также анонсированы "некоторые реформы в армии".

"Талибан" планирует создать новые национальные силы, в состав которых будут входить как его собственные члены, так и солдаты правительства, которые готовы присоединиться. Также анонсированы "некоторые реформы в армии". В свою очередь посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Загира Агбар заявил, что провинция Панджшир, в которой начали формировать силы сопротивления, может противостоять правлению "Талибана".

Афганцы, которые не сдались талибам – "Секретные материалы"

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку