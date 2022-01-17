Зять Назарбаева Кулибаев сложил полномочия главы палаты предпринимателей "Атамекен"

Недавно еще двоих зятей экс-президента Казахстана уволили с руководящих должностей в крупных компаниях.

Средний зять первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Тимур Кулибаев сложил полномочия главы президиума национальной палаты предпринимателей (НПП) "Атамекен".

Об этом сообщает KazTAG.

"С сегодняшнего дня я решил сложить с себя полномочия избранного главы президиума НПП "Атамекен", — говорится в заявлении Кулибаева, обнародованном нацпалатой в понедельник, 17 января.

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Отмечается, что бизнесмен является мужем средней дочери Назарбаева Динары. Он возглавлял НПП с 2013 года.

Напомним, что 15 января двух других зятей экс-президента Казахстана уволили с руководящих должностей в крупных компаниях.

Так, прекратились полномочия Димаша Досанова, председателя правления оператора магистрального нефтепровода "КазТрансОйл", и Кайрата Шарипбаева, руководителя правления АО Национальная компания "QazaqGaz".

Тем временем племянник Назарбаева Самат Абиш остается первым заместителем главы КНБ Казахстана.

В начале 2022 года несколько дней подряд в Казахстане продолжались протесты из-за цены на сжиженный газ, на фоне которых президент страны Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения и обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке.