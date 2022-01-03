После Нового года в Украине стремительно подорожали овощи: какая стоимость

После Нового года в Украине стремительно подорожали овощи: какая стоимость

Выросли в цене, в частности, овощи борщевого набора.

После Нового года на Украине подорожали овощи: тенденция продолжается.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

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Подорожание затронуло популярные среди украинцев овощи борщевого набора, болгарский перец, помидоры, а также огурцы.

Картофель вырос в цене почти на одну гривну: килограмм стоит в среднем 13,6 грн. Лук подорожал до 14 грн за килограмм. Килограмм белого стоит свыше 27 грн., а синего почти 25 грн. Морковь обойдется в 11,5 грн. за килограмм. Стоимость свеклы составляет более 15 грн.

Перец болгарский желтый подорожал почти до 90 грн за килограмм — это на 7 грн больше, чем в декабре. Красные помидоры стоят 44 грн, розовые – более 82 грн.

Больше всего после Нового года подорожали огурцы. Если в декабре килограмм стоил около 50 грн, то с января – почти 73 грн. К слову, тепличные огурцы обойдутся более чем в 74 грн, что на 24 грн дороже, чем в декабре.

Как сообщалось, приготовить 3 килограмма салата будет стоить около 210 грн. За год индекс стоимости популярного новогоднего салата оливье вырос на 21%. Среди ингредиентов традиционного салата больше всего подорожали лук (почти вдвое) и яйца (более 50%). Цены на колбасу колеблются от 120 до 290 грн/кг. Однако вместо колбасы часто добавляют курятину, которая тоже подорожала – стоимость килограмма тушки выросла на четверть, а филе – на 20%.

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