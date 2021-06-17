"1+1" от Ярмоленко и два нереализованных пенальти: сборная Украины одержала первую победу на Евро-2020

"Сине-желтые" с большим трудом завоевали первые три очка.

Сборная Украины одержала первую победу на Евро-2020. В матче второго тура группы C подопечные Андрея Шевченко обыграли национальную команду Северной Македонии. Встреча на "Национальном стадионе" в Бухаресте завершилась со счетом 2:1.

"Сине-желтые" провели ударный первый тайм. Уже в стартовые 11 минут игры хорошие моменты, чтобы открыть счет, имели Руслан Малиновский, Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук, но удача в этих эпизодах оказалась на стороне соперника.

Associated Press

В середине второго тайма еще две возможности открыть счет не реализовал капитан украинцев. В первом случае удар Ярмоленко заблокировал защитник, а во втором - хорошо сыграл вратарь сборной Северной Македонии Столе Дмитриевски.

Тем не менее, на 29-й минуте вингера "Вест Хэма" прорвало. Андрей на дальней штанге замкнул передачу от Александра Караваева после подачи углового.

Через пять минут Яремчук сделал счет 2:0, реализовав выход один на один с вратарем соперников после классного паса Ярмоленко.

Associated Press

Второй тайм "сине-желтые" начали очень нервно, и на 57-й минуте это отразилось на табло. Караваев сфолил в своей штрафной на Горане Пандеве. Эгзиян Алиоски переиграть Георгия Бущана с пенальти не смог, но сам же добил мяч в сетку после сейва вратаря "сине-желтых".

Associated Press

На 83-й минуте Малиновский мог забивать третий мяч, но и он не реализовал пенальти. Но выстояв в нервной концовке, украинцы все же одержали победу в матче.

Украина набрала первые 3 очка и занимает 3-е место в своей группе. Австрия (3 балла и матч в запасе) лидирует, Нидерланды (3 и матч в запасе) - вторые, Северная Македония (0) - четвертая.

В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

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