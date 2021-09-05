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"11 львов бились за страну": реакция соцсетей на сенсационную ничью сборной Украины с Францией

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"11 львов бились за страну": реакция соцсетей на сенсационную ничью сборной Украины с Францией

Associated Press

Болельщики и эксперты отреагировали на результат матча с чемпионами мира.

Сборная Украины в поединке 5-го тура отборочного турнира Чемпионата мира-2022 не смогла удержать победу над национальной командой Франции. Встреча в Киеве завершилась со счетом 1:1.

ТСН Проспорт собрал самые интересные комментарии пользователей соцсетей на очередную ничью подопечных Александра Петракова.

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