"11 львов бились за страну": реакция соцсетей на сенсационную ничью сборной Украины с Францией

Фантастичний матч Відмінний настрій !!! Бойова нічия ✊



Щойно вийшов зі стадіону !!! Усюди братання та сміх



11 левів билися за Україну Дякую усім хлопцям за цей матч та результат



Вболівальники неймовірні, а атсмосфера космічна#UKR #FRA #WCQ2022 pic.twitter.com/weWInBI1TB