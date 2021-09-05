"11 львов бились за страну": реакция соцсетей на сенсационную ничью сборной Украины с Францией

Болельщики и эксперты отреагировали на результат матча с чемпионами мира.
Сборная Украины в поединке 5-го тура отборочного турнира Чемпионата мира-2022 не смогла удержать победу над национальной командой Франции. Встреча в Киеве завершилась со счетом 1:1.
ТСН Проспорт собрал самые интересные комментарии пользователей соцсетей на очередную ничью подопечных Александра Петракова.
Свисти, Славку! Двічі внічию із чемпіонами світу - як у 99-му. Браво, Олександре Васильовичу! Мені сподобалося.— Олег Бабій (@Gullit_87) September 4, 2021
Украина сыграла вничью с Францией, Шапаренко забил блестящим ударом— Tribuna.com Украина (@tribunaua) September 4, 2021
5 очков после 5 матчей – самая мирная сборная Европы https://t.co/rEODzSeCog pic.twitter.com/nR7e5W2i8w
Фантастичний матч Відмінний настрій !!! Бойова нічия ✊— Брюс Всемогутній (@BruceWillisUA) September 4, 2021
Щойно вийшов зі стадіону !!! Усюди братання та сміх
11 левів билися за Україну Дякую усім хлопцям за цей матч та результат
Вболівальники неймовірні, а атсмосфера космічна#UKR #FRA #WCQ2022 pic.twitter.com/weWInBI1TB
Украина секси. Франция тоже— plaisirsetjours (@plaisirsetjours) September 4, 2021
⚽ Україна 1 : 1 Франція— файний курвознавець (@her_na_lnr) September 4, 2021
Перша нічія за цей рік, за яку не соромно
Україна - Франція - 1:1. З чемпіонами світу наші билися на рівних. А перед грою українці віддали Збірній свою енергію, потужно виконавши Гімн України на «Олімпійському»! pic.twitter.com/LVJyYSzZzN— В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) September 4, 2021
Заради таких емоцій як сьогодні варто дивитися футбол 1:1 Україна Франція— s-samotna (@sweet_M_heart) September 4, 2021
Нічия з Казахстаном та нічия з Францією, які дві різні нічиї, браво Україна, сьогодні це була неймовірна гра, Україна - Франція 1:1 #UKRFRA— {{ Техаський фронтенд }} (@sergsagan) September 4, 2021