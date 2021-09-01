11 воинов Петракова: сборная Украины назвала стартовый состав на матч с Казахстаном в отборе ЧМ-2022

11 воинов Петракова: сборная Украины назвала стартовый состав на матч с Казахстаном в отборе ЧМ-2022

Поединок на "Астана-Арене" начнется в 17:00.

Сборная Украины объявила стартовый состав на поединок 4-го тура квалификации на Чемпионат мира-2022 против Казахстана.

Отметим, что это будет дебютный матч "сине-желтых" под руководством Александра Петракова, который был назначен исполняющим обязанности главного тренера после ухода Андрея Шевченко.

Украина: Пятов, Соболь, Миколенко, Забарный, Матвиенко, Караваев, Зинченко, Буяльский, Сидорчук, Ярмоленко, Яремчук.

Запасные: Бойко, Сирота, Кривцов, Качараба, Малиновский, Шапаренко, Корниенко, Макаренко, Цыганков, Тымчик, Сикан, Ризнык.

Казахстан: Покатилов, Быстров, Марочкин, Логвиненко, Малый, Валиуллин, Тагиберген, Куат, Васильев, Нургалиев, Шушеначев

Поединок состоится на "Астана-Арене" в Нур-Султане. Начало встречи - в 17:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча Казахстан - Украина.

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После трех матчей отбора ЧМ-2022 в активе украинской сборной 3 очка. "Сине-желтые" сыграли вничью 1:1 против Франции, Финляндии и Казахстана.

В активе казахов одно очко в двух встречах и последняя ступенька группы D.

После выездного поединка с Казахстаном сборная Украины вернется в Киев, чтобы в матче следующего тура квалификации на мундиаль принять Францию. Игра состоится 4 сентября на НСК "Олимпийский".

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