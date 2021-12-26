12-летний украинец одолел американского гроссмейстера-рекордсмена и выиграл престижный шахматный турнир

Игорь Самуненков совершил громкую сенсацию в Суперфинале юношеского Гран-при.

12-летний украинец Игорь Самуненков победил в Суперфинале юношеского Гран-при по шахматам.

Об этом сообщает Федерация шахмат Украины в Facebook.

Юному украинцу удалось выиграть турнир в своей возрастной группе. В финальном раунде главным соперником Самуненкова был его сверстник из США Абхиманью Мишра, недавно побивший рекорд и ставший самым молодым гроссмейстером в истории шахмат.

Самуненков обыграл Мишру со счетом 1.5:0.5 и, набрав с американцем одинаковое количество очков по итогам тунира, стал победителем благодаря победе в личной встрече.

Отметим, что в 2021 году Самуненков выиграл взрослый чемпионат Украины 2021 года по рапиду и получил звание мастера FIDE.

Теперь юный украинец с 26-го по 30 декабря сыграет в Варшаве на взрослом чемпионате мира по рапиду и блицу, где он будет самым молодым участником турнира.

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