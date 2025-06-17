12-летний украинский прыгун с шестом побил возрастной рекорд Дюплантиса – швед отреагировал

Матвей Строгалев / © wikipedia.org/wiki/BAFTA

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12-летний украинский прыгун с шестом Матвей Строгалев побил возрастной рекорд двукратного олимпийского чемпиона и мирового рекордсмена шведа Армана Дюплантиса.

Строгалев на юношеском чемпионате Украины покорил планку на высоте 4 метра.

Это самый лучший результат в истории среди 12-летних прыгунов с шестом. Юный украинец на три сантиметра превзошел рекорд Дюплантиса, который в январе 2012 года в аналогичном возрасте взял высоту 3,97 метра на соревнованиях в американском Рино.

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Показанного результата Строгалеву хватило для "бронзы" юношеского чемпионата Украины – турнира, где соревнуются спортсмены до 17 лет.

Дюплантис уже отреагировал на побитие украинцем его возрастного рекорда. Установив новый мировой рекорд во взрослой категории (6,28 м) на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме, 25-летний швед дал эксклюзивный комментарий Суспільне Спорт.

"Я думаю, что это чрезвычайно. Ярослава Магучих показала мне видео. Я не знал, что он побил мой рекорд. Это прекрасно, рад это видеть. Надеюсь, что он будет прогрессировать, а сейчас развлекается и наслаждается процессом и своим путем.

Я был таким же молодым, жаждущим стать лучшим в мире. Хотел быть лучшим и бить извечные рекорды. Я был таким же. И он такой, даже немного лучше. Это отлично видеть это. Возможно, будет ситуация: если буду долго прыгать, то посоревнуемся с ним", – сказал Дюплантис.

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Дюплантис – олимпийский чемпион Токио-2020 и Парижа-2024, многократный чемпион мира и Европы, победитель финалов Бриллиантовой лиги 2021, 2022, 2023 и 2024 годов.

Ранее сообщалось, что украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завоевала "серебро" на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.