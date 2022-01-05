13 голов на двоих: клуб Реброва в огненном двухматчевом противостоянии прорвался в полуфинал Кубка ОАЭ

13 голов на двоих: клуб Реброва в огненном двухматчевом противостоянии прорвался в полуфинал Кубка ОАЭ

Решающий мяч "Аль-Айн" забил в конце мегарезультативной второй встречи.

"Аль-Айн" украинского тренера Сергея Реброва завоевал путевку в полуфинал Кубка ОАЭ.

В напряженном двухматчевом противостоянии 1/4 финала команда 47-летнего экс-наставника киевского "Динамо" выбила из турнира "Аль-Васл".

Первый поединок завершился со счетом 3:3 . А ответный матч стал еще результативнее. Команды устроили фантастическую голевую перестрелку, судьбу которой определил победный гол команды Реброва за шесть минут до конца основного времени. "Аль-Айн" реализовал пенальти и выиграл вторую встречу со счетом 4:3 .

Как следствие, 7:6 в пользу команды украхнского коуча по итогам двух матчей - "Аль-Айн" шагает в полуфинал национального кубка.

Добавим, что "Аль-Айн" уверенно лидирует в Чемпионате ОАЭ, набрав 30 очков за 12 туров. Ближайшего преследователя, "Аль-Вахду", клуб Реброва опережает на 9 баллов. Украинца четырежды подряд признали лучшим тренером месяца в Эмиратах.

Ребров возглавил клуб из Эмиратов летом этого года. До этого он работал с венгерским "Ференцварошем". Под руководством украинца "Фради" выиграли три чемпионата страны и впервые за долгие годы пробились в групповой раунд Лиги чемпионов.

Ранее Ребров также возглавлял киевское "Динамо" , с которым за три года выиграл пять трофеев.

с которым за три года выиграл пять трофеев. Ожидалось, что Ребров заменит Андрея Шевченко в должности главного тренера сборной Украины, однако, по информации СМИ, ему не удалось расторгнуть контракт с "Аль-Айном".

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