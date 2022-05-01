13-летняя украинка посвятила ВСУ победу на элитном турнире по боксу (видео)

Юная украинская боксерка Кира Макогоненко завоевала золото на Кубке Балтийского моря и посвятила победу защитникам Украины.
В решающем поединке Макогоненко одолела представительницу Саудовской Аравии Жолле Хеер в весовой категории 48 кг.
После своей победы 13-летняя спортсменка устроила перфоманс в поддержку Украины – прошлась по рингу с украинским флагом над головой.
В видеообращении девочка отметила, что посвятила свое выступление на турнире ВСУ, Главном управлении разведки и всем патриотам Родины.
Добавим, что Макогоненко уже успела провести 57 поединков без поражения.
Мечта девочки - выступить на Олимпийских играх. Тренирует Киру ее отец, двукратный чемпион мира по кикбоксингу и чемпион Украины по рукопашному бою.
Напомним, что вингер сборной Украины и английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко объединился с United Ukraine Foundation, чтобы помочь родному городу Чернигову.
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