14-летний украинец завоевал "золото" в прыжках в воду на дебютном для него ЧМ-2022 среди юниоров

Азаров обошел представителей Колумбии и США в прыжках в воду с метрового трамплина.

Сборная Украины по прыжкам в воду завоевала вторую медаль чемпионата мира-2022 среди юниоров, продолжающегося в канадском Монреале.

14-летний украинец Кирилл Азаров получил "золото" в прыжках в воду с метрового трамплина. Украинец показал результат в 431,9 балла.

Второе место занял представитель Колумбии Мигель Эстебан Товар (424,15), а бронзовую награду завоевал американец Айвор Браун (402,9).

Для Азарова планетарное первенство в Канаде стало дебютным чемпионатом мира в профессиональной карьере.

Напомним, что ранее золотую награду Украине принес Кирилл Болюх в прыжках в воду из трехметрового трамплина.

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