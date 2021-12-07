15-летний украинец стал чемпионом мира по прыжкам в воду

15-летний украинец стал чемпионом мира по прыжкам в воду

Середа завоевал юниорское первенство мира.

Алексей Середа завоевал еще одну медаль для Украины в пятый день проходящего в Киеве юниорского чемпионата мира по прыжкам в воду.

Юноша стал победителем соревнований по прыжкам в воду из 10-метровой башни с результатом 484,60 балла. 15-летний украинец более чем на 50 баллов опередил серебряного призера Максима Гулидова из России – 427,55.

Другой представитель Украины Даниил Аванесов занял 4-е место с результатом 402,85 балла.

Медаль Середы стала пятой для сборной Украины на чемпионате мира в Киеве. Ранее золото выиграли Ксения Байло и Даниил Коновалов. Байло также стало бронзовым призером мирового первенства, а Коновалов в паре с Богданом Чижовским добыли в борьбе серебро.

ЧМ проходит в столичном Центре спорта "Лико" и завершится 9 декабря.

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