15-летний украинец завоевал еще одно "золото" в прыжках в воду на ЧМ-2022 среди юниоров

Сборная Украины по прыжкам в воду завоевала еще одну медаль чемпионата мира-2022 среди юниоров, продолжающегося в канадском Монреале.

15-летний Кирилл Болюх во второй раз стал призером. На этот раз он завоевал "золото" в прыжках в воду с 10-метровой вышки.

Болюх вышел в лидеры с первого прыжка и держался на первой позиции на протяжении всех раундов. Самым сильным и сложным скачком украинца стал второй. Кирилл заработал за него 92.5 балла с коэффициентом сложности 3.7 и получил от одного из судей 9 из 10 баллов за исполнение. В сумме украинец набрал 476,90 балла.

Напомним, что ранее Болюх стал лучшим в прыжках с 3-метрового трамплина. Еще одной золотой медалью отличился 14-летний Кирилл Азаров в прыжках с метрового трамплина.

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