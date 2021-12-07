15-летний украинец завоевал вторую медаль на юношеском Чемпионате мира по прыжкам в воду

Алексей Середа добыл "серебро" после вчерашней золотой награды.
Украинский прыгун в воду Алексей Середа выиграл серебряную медаль юношеского Чемпионата мира по прыжкам в воду в Киеве.
Наш соотечественник стал вторым в прыжках с 3-метрового трамплина. Середа показал результат 491.75, уступив лишь 1,55 балла обладателю золотой награды итальянцу Маттео Санторо.
Еще один украинец, Владислав Климко, показал 6-й результат с результатом 425,80.
Это шестая медаль Украины на текущем юношеском мировом первенстве. Две награды выиграл именно Середа. 6 декабря Алексей выборол "золото" в индивидуальных прыжках с 10-метровой платформы.
- Середа - чемпион Европы 2021 года в синхронных прыжках с 10-метрового трамплина в миксте. Также он выигрывал "золото" и "серебро" на Чемпионате Европы 2019 (одиночные и синхронные прыжки).
- На Олимпийских играх-2020 в Токио Середа стал шестым, показав лучший результат в истории Украины в личных прыжках с 10-метровой вышки. Также Алексей вместе с Олегом Сербиным занял шестое место в синхронных прыжках с 10 м.
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