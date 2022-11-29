15-летний украинец завоевал "золото" в прыжках в воду на чемпионате мира-2022 среди юниоров

Сборная Украины по прыжкам в воду добыла в борьбе первую медаль чемпионата мира-2022 среди юниоров, начавшегося в канадском Монреале.

Лучший результат в прыжках с трехметрового трамплина среди мужчин показал 15-летний украинец Кирилл Болюх.

Лучшим прыжком Болюха оказался самый первый, за который он заработал 67.5 балла со сложностью 3.0. После второго украинец вырвался в лидеры и остался на первой строчке до конца соревнований. В последней попытке он заработал 64,6 балла (сложность – 3,4). В итоге Кирилл набрал 439.25 балла и впервые в карьере поднялся на пьедестал почета юниорского ЧМ.

Еще один украинец Кирилл Азаров остановился в шаге от медалей.

Азаров на протяжении почти всего финала находился на седьмом месте, однако благодаря последнему прыжку на 63 балла (сложность – 3.0) вырвался на четвертое место с отставанием в 5.7 очка от "бронзы".

Напомним, что сборная Украины по плаванию в ластах стала победителем общекомандного зачета Кубка мира-2022, который прошел в польском Познани.

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