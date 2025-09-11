- Дата публикации
15-летний украинец принес "Барселоне" победу на юношеском клубном чемпионате мира
Артем Рыбак забил решающий гол в финале юношеского клубного чемпионата мира по футболу.
Украинский полузащитник "Барселоны" Артем Рыбак помог своей команде выиграть юношеский клубный чемпионат мира по футболу (U-18).
15-летний украинец отличился победным голом в финальном матче турнира с аргентинским "Расингом".
На 68-й минуте встречи Рыбак в штрафной площадке "Расинга" удачно принял передачу от партнера, обошел голкипера соперника и отправил мяч в пустые ворота.
Гол Артема в итоге стал решающим, ведь поединок завершился победой "Барселоны" со счетом 1:0.
Отметим, что Рыбак является воспитанником донецкого "Шахтера". В июле 2022 года юный украинский футболист присоединился к "Барселоне".
В сентябре прошлого года Артем дебютировал за сборную Украины U-16, где уже провел шесть матчей и забил один гол.
Ранее сообщалось, что украинский футболист испанской "Жироны" перешел в клуб российского блоггера.