Проспорт
297
1 мин

15-летний украинец принес "Барселоне" победу на юношеском клубном чемпионате мира

Артем Рыбак забил решающий гол в финале юношеского клубного чемпионата мира по футболу.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Артем Рыбак

Артем Рыбак / © ФК Барселона

Украинский полузащитник "Барселоны" Артем Рыбак помог своей команде выиграть юношеский клубный чемпионат мира по футболу (U-18).

15-летний украинец отличился победным голом в финальном матче турнира с аргентинским "Расингом".

На 68-й минуте встречи Рыбак в штрафной площадке "Расинга" удачно принял передачу от партнера, обошел голкипера соперника и отправил мяч в пустые ворота.

Гол Артема в итоге стал решающим, ведь поединок завершился победой "Барселоны" со счетом 1:0.

Отметим, что Рыбак является воспитанником донецкого "Шахтера". В июле 2022 года юный украинский футболист присоединился к "Барселоне".

В сентябре прошлого года Артем дебютировал за сборную Украины U-16, где уже провел шесть матчей и забил один гол.

Ранее сообщалось, что украинский футболист испанской "Жироны" перешел в клуб российского блоггера.

