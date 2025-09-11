15-летний украинец принес "Барселоне" победу на юношеском клубном чемпионате мира

Артем Рыбак / © ФК Барселона

Украинский полузащитник "Барселоны" Артем Рыбак помог своей команде выиграть юношеский клубный чемпионат мира по футболу (U-18).

15-летний украинец отличился победным голом в финальном матче турнира с аргентинским "Расингом".

На 68-й минуте встречи Рыбак в штрафной площадке "Расинга" удачно принял передачу от партнера, обошел голкипера соперника и отправил мяч в пустые ворота.

Гол Артема в итоге стал решающим, ведь поединок завершился победой "Барселоны" со счетом 1:0.

Отметим, что Рыбак является воспитанником донецкого "Шахтера". В июле 2022 года юный украинский футболист присоединился к "Барселоне".

В сентябре прошлого года Артем дебютировал за сборную Украины U-16, где уже провел шесть матчей и забил один гол.

