15-летняя российская фигуристка, выступающая на ОИ-2022, подозревается в использовании допинга: детали скандала

Если вина будет доказана, ОКР могут лишить "золота".

Стало известно, кто от ОКР, вероятно, мог использовать запрещенные вещества перед Олимпийскими играми-2022.

Так, по информации Inside The Games, под разбирательство попала 15-летняя Камила Валиева.

По данным источника, тест был сдан до соревнований в Китае. Источник добавляет, что точная проблема допинг-пробы Валиевой остается неясной. Ситуацию усложняет тот факт, что Валиева не достигла 16-летнего возраста, что не позволяет официально признать Камилу виновной в нарушении антидопинговых правил.

Сейчас несколько групп юристов работают над сложным делом, которое, как ожидается, продлится до завтра, прежде чем будет достигнуто заключение. Если Валиева будет наказана, то любые наказания, вероятно, будут менее суровыми, чем если бы она была старше 16 лет. А вот какую роль в применении допинга сыграл тренерский штаб – станет предметом отдельного рассмотрения.

Если вина Валиевой или тренерского штаба ОКР будет доказана, то их могут лишить "золота", которое они завоевали в командных соревнованиях. В настоящее время церемонию награждения поставили на паузу из-за этой ситуации с допингом.

Добавим, что Россия отстранена от участия в Олимпийских играх из-за систематического нарушения антидопинговых правил. В Пекине россиянам запрещено использовать национальную символику, гимн и флаг. Название страны заменили аббревиатурой сборной ОКР, то есть сборной Олимпийского Комитета России.

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