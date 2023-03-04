15-летняя украинка триумфовала на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике (видео)

Украинка Анна Лащевская завоевала "золото" на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходит в Дохе (Катар).

15-летняя спортсменка из Ивано-Франковска победила в соревнованиях на брусьях.

Лащевская квалифицировалась в финал с третьим результатом.

В решающем выступлении украинка набрала 13,5 балла с коэффициентом сложности 5,6, опередив Натали Вестлунд из Швеции и японку Михако Сериту (обе набрали 13,233 балла).

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Отметим, что в шаге от пьедестала остановилась еще одна украинская гимнастка Елизавета Губарева, получившая от судей 13 баллов.

Для Лащевской это первая награда на соревнованиях такового уровня. В прошлом году она стала чемпионкой Европы среди юниоров в упражнениях на бревне.

Анна Лащевская – победительница Кубка мира по спортивной гимнастике! ‍♂️15-летняя спортсменка получила «золото» в упражнениях на брусьях на этапе Кубка мира в Дохе (Катар). За свое выступление в финале украинка получила от судей 13,500 баллов. Это первая награда Анны Лащевской на соревнованиях такого уровня. В прошлом году она стала чемпионкой Европы среди юниоров в упражнениях на бревне. Поздравляем с медалью гимнастку и ее тренеров Юлию Каюкову и Ирину Мельничук! International Gymnast Magazine #нацияпобедителей #международные соревнования #олимпийскийспорт #спортивная гимнастика Опубликовано Министерство молодежи и спорта Украины Пятница, 3 марта 2023 г.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Украина впервые за 8 лет завоевала медаль юношеского чемпионата мира по фигурному катанию.

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