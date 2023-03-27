15-летняя украинская фристайлистка завоевала "золото" на Кубке Европы по лыжной акробатике

Украинская фристайлистка Нелли Попович стала победительницей этапа Кубка Европы по лыжной акробатике в австрийском Обертауэрне.

Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины на своей странице в Facebook.

Попович с результатом 57,50 балла всего на 0,49 балла опередила двух представительниц Китая, набравших одинаковую сумму.

В шаге от медали, на четвертой позиции, остановилась еще одна украинка Анастасия Гасюк. Она отстала от Попович на пять баллов.

Для Нелли это первый в карьере подиум на уровне Кубка Европы. До этого она не выигрывала медали на этапах Кубка Европы.

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