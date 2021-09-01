16-е "золото" Украины: пловец Крыпак завоевал свою пятую медаль Паралимпиады-2020

На этот раз Максим победил на 400-метровке вольным стилем.

Украинский пловец Максим Крыпак стал чемпионом Паралимпийских игр-2020 в Токио на дистанции 400 метров вольным стилем (класс - S10).

Крипак начал заплыв лидером и не отдал золотую медаль до его завершения. Наш соотечественник показал время 3:59.62 минуты. "Серебро" взял представитель Нидерландов Бас Таккен - 4:02.12 минуты, а "бронзу" - австралиец Томас Галлахер - 4:03.91 минуты.

Медаль Крыпака стала четвертой для Украины в восьмой соревновательный день. Перед этим украинцы выиграли две награды в пулевой стрельбе и одну в настольном теннисе.

Всего для Крыпака это уже пятая медаль Паралимпиады-2020. Ранее он добыл "золото" на 100-метровке вольным стилем и баттерфляем, "серебро" - на 50-метровке вольным стилем, а также "бронзу" - в мужской эстафете.

Таким образом, в активе Украины уже 71 медаль на Паралимпиаде в Токио: 16 золотых, 34 серебряные и 21 бронзовая. Украина идет на шестом месте в медальном зачете и на четвертом по количеству наград.

Паралимпийские игры-2020 в Токио стартовали 24 августа и продлятся до 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины защищают 143 паралимпийцы в 15 видах спорта.

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