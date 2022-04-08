16-летний украинец одержал первую в карьере победу на ЧМ по снукеру и посвятил ее родине

16-летний украинец одержал первую в карьере победу на ЧМ по снукеру и посвятил ее родине

Юлиан Бойко уверен, что единственный способ уничтожить врага - это объединиться и стать единым целым.

Украинский снукерист Юлиан Бойко сумел преодолеть стартовый раунд чемпионата мира по снукеру, который стартовал в английском Шеффилде.

Наш 16-летний соотечественник в первом своем матче на турнире победил Майкла Георгиу из Кипра со счетом 6:4. Причем сделал он это, оформив так называемый сотенный брейк, набрав ровно 100 очков в последнем, 10-м фрейме.

Iulian Boiko 6 — 4 Michael Georgiou

Finishes with a nice century. Большое окно для молодого украинского.

Хорошее место в ближайшем кольце, дюйм @BoikoIulian #SnookerWorldChamps #147sf #ILoveSnooker pic.twitter.com/RIIM7uXN03 — tibine.klara (@tibineklara) April 6, 2022

Для юного украинского снукериста это первая победа на уровне чемпионатов мира. Планетарное первенство в Шеффилде для Бойко стало уже третьим в карьере, однако предыдущие два года он выбывал уже в первом раунде квалификации.

После своего успеха Бойко заявил, что посвящает эту победу своей стране, которая сейчас борется с российскими оккупантами.

"Для нас сейчас тяжелые времена, принимая во внимание войну. Надеюсь, что этот результат порадует людей в Украине. Думаю, что я провел блестящий матч. Я очень рад этой победе и надеюсь, что буду иметь импульс для следующего раунда", - сказал Бойко.

Добавим, что раньше Юлиан признавался, что с оружием встал бы на защиту Украины, если бы был старше. "Единственный способ уничтожить врага - это всем объединиться и быть одним целым", - считает украинец.

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