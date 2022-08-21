16-летний украинец завоевал "золото" в прыжках в воду на чемпионате Европы-2022

В Риме продолжается чемпионат Европы-2022 по водным видам спорта, на котором сборная Украины пополнила свою копилку еще одной наградой.

Алексей Середа триумфовал в прыжках с 10-метровой вышки среди мужчин.

В финале он получил 493,55 балла, что стало лучшим результатом.

Серебряную медаль выиграл британец Ноа Уильямс (459 баллов), а "бронзу" - еще один представитель Великобритании Бен Катмор (438,35 балла).

Отметим, что для Алексея это не первая награда на этих соревнованиях. Ранее он в паре Кириллом Болюхом завоевал "серебро" в синхронных прыжках в воду из 10-метровой вышки, а затем в дуэте с Софией Лискун показал второй результат в прыжках с 10-метровой вышки среди смешанных пар.

Кроме того, Середа стал первым прыгуном в воду в истории Украины, завоевавшим два титула чемпиона Европы на вышке.

Это седьмая медаль Украины в прыжках в воду и первая золота на этом чемпионате Европы. Всего на нынешнем континентальном первенстве по водным видам спорта "сине-желтые" завоевали 17 наград в четырех видах спорта.

Читайте также:

Украина завоевала две медали в спортивной гимнастике на чемпионате Европы-2022

Украинка Лузан завоевала третью медаль на чемпионате Европы-2022 по гребле

Феноменальная победа: украинский боец ММА нокаутировал поляка на 5-й секунде (видео)