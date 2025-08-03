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16-летний украинец впервые в карьере выиграл гонку Формулы-4 (видео)
Александр Бондарев триумфовал на этапе в Имоле.
Украинский пилот команды Prema Racing Александр Бондарев одержал дебютную победу в автогонках Формула-4.
16-летний украинец триумфовал на этапе в итальянской Имоле. Бондарев вырвал победу за три минуты до финиша, проведя успешный обгон.
Вторым стал напарник украинца по команде Кин Накамура-Берта, отставший на 0,445 секунды, а третьим финишировал еще один представитель Prema Racing Ньюман Чи.
Ранее среди украинцев в Формуле-4 побеждал только Иван Пеклин, который в 2019 году стал лучшим на этапе в Маньи-Куре (Франция).
После победы Бондарев у себя в Instagram-сторис опубликовал видео с церемонии награждения, где в честь триумфа нашего гонщика звучал гимн Украины.
"Слава Украине! Героям Слава!", – написал Александр, добавив флаг Украины.
Ранее сообщалось, что украинки впервые в истории стали чемпионками Европы по пляжному волейболу.