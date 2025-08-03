16-летний украинец впервые в карьере выиграл гонку Формулы-4 (видео)

Александр Бондарев / instagram.com/pilot.bondarev

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Украинский пилот команды Prema Racing Александр Бондарев одержал дебютную победу в автогонках Формула-4.

16-летний украинец триумфовал на этапе в итальянской Имоле. Бондарев вырвал победу за три минуты до финиша, проведя успешный обгон.

Вторым стал напарник украинца по команде Кин Накамура-Берта, отставший на 0,445 секунды, а третьим финишировал еще один представитель Prema Racing Ньюман Чи.

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Ранее среди украинцев в Формуле-4 побеждал только Иван Пеклин, который в 2019 году стал лучшим на этапе в Маньи-Куре (Франция).

После победы Бондарев у себя в Instagram-сторис опубликовал видео с церемонии награждения, где в честь триумфа нашего гонщика звучал гимн Украины.

"Слава Украине! Героям Слава!", – написал Александр, добавив флаг Украины.

Ранее сообщалось, что украинки впервые в истории стали чемпионками Европы по пляжному волейболу.

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