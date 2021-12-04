16-летняя украинка стала чемпионкой мира по прыжкам в воду

16-летняя украинка стала чемпионкой мира по прыжкам в воду

Байло завоевало юниорское первенство мира.

Ксения Байло завоевала еще одну медаль для Украины в третий день проходящего в Киеве юниорского чемпионата мира по прыжкам в воду.

Украинка завоевала золото среди юниоров в прыжках с вышки в возрастной группе "В".

Во второй день соревнований 18-летний Даниил Коновалов завоевал золото в прыжках с 3-метрового трамплина. Коновалов разделил первое место с бразильцем Каваном Фигейредом Перейрой. Они набрали одинаковую сумму баллов – 532,6.

16-летняя Ксения Байло завоевала бронзу в прыжках с метрового трамплина

ЧМ проходит в столичном Центре спорта "Лико".

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