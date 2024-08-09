16-летняя украинка выступила в финале многоборья по художественной гимнастике на ОИ-2024: результат

Таисия Онофрийчук заняла 9-ю позицию на своей дебютной Олимпиаде.

16-летняя украинка Таисия Онофрийчук выступила в финале личного многоборья по художественной гимнастике на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Наша спортсменка закончила соревнования на девятом месте с итоговым результатом 128,400 балла,

Добавим, что накануне в квалификации она показала четвертый суммарный результат, в частности, имела вторую оценку среди всех участниц за выступление в упражнении с мячом – 35,250 балла.

Однако в финале украинка допустила несколько ошибок, помешавших ей побороться за попадание на пьедестал.

Таисия Онофрийчук / Фото: Associated Press

Таисия Онофрийчук / Фото: Associated Press

Таисия Онофрийчук / Фото: Associated Press

Для Онофрийчук это была дебютная Олимпиада. Таисия – самая молодая спортсменка, когда-либо представлявшая Украину в личных соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх.

Олимпийской чемпионкой в личном многоборье в художественной гимнастике стала немка Дарья Варфоломеев, по сумме упражнений с четырьмя предметами набравшая 142,850 балла. "Серебро" завоевала болгарка Боряна Калейн (140,600 балла), а "бронзу" – итальянка София Раффаэли (136,300 балла).

Отметим, что в пятницу, 9 августа, Украина уже успела выиграть одну медаль на ОИ-2024. Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок завоевали "серебро" в гребле на каноэ-двойке на 500 метров

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Украину на ХХХIII летней Олимпиаде представляют 140 атлетов, которые выступают в 23 видах спорта. Игры в Париже продлятся до 11 августа.

По состоянию на сейчас Украина имеет уже одиннадцать наград на ОИ-2024: три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые. "Сине-желтые" занимают 15-ю позицию в медальном зачете.

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