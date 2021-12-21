167 нарушений за год: Россия возглавила позорный допинговый антирейтинг

Статус главного допингиста мирового спорта не подвергается сомнениям.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выпустило отчет о нарушении спортсменами из разных стран антидопинговых правил в 2019 году. Лидером этого списка стала Российская Федерация.

По итогам 2019 года было зафиксировано 167 нарушений со стороны россиян. На втором месте - Италия (157). Замыкает тройку Индия (152).

В 2019 году было зарегистрировано 1914 нарушений антидопинговых правил представителями 117 стран в 89 видах спорта. Из них 1573 нарушения были обнаружены после допинг-проб, остальные - в результате расследований.

Если посмотреть общую статистику по видам спорта, то чаще всего на допинге "ловились" бодибилдеры (272 случая, 22%), легкоатлеты (227, 18%), велогонщики (179, 14%) и тяжелоатлеты (160, 13%). В футболе было зарегистрировано 82 нарушения антидопинговых правил, в боксе - 38.

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