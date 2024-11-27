17-летний украинец дебютировал за "Байер" в разгромной игре Лиги чемпионов и установил рекорд (видео)

Артем Степанов стал самым молодым украинским футболистом, который сыграл в матче основного раунда Лиги чемпионов.

"Байер" дома одержал разгромную победу над "Зальцбургом" в матче пятого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на "БайАрене" в Леверкузене завершился со счетом 5:0 .

В первом тайме дублем в составе "фармацевтов" отличился Флориан Вирц, забив с пенальти и с игры. Еще один гол в активе Алехандро Гримальдо.

После перерыва подопечные Хаби Алонсо еще дважды поразили ворота австрийского клуба – авторами точных ударов стали Патрик Шик и Алеш Гарсия.

Стоит отметить, что на 73-й минуте в составе "Байера" на поле вышел 17-летний украинский нападающий Артем Степанов, который заменил Шика. Результативными действиями наш соотечественник, для которого этот матч стал дебютным за взрослую команду "фармацевтов", не запомнился.

Таким образом, Степанов установил рекорд. Артем стал самым молодым украинцем, который сыграл в матче основного раунда Лиги чемпионов. На момент поединка ему было 17 лет, 3 месяца и 16 дней.

Предыдущий рекорд принадлежал Дмитрию Чигринскому, который 7 декабря 2004 года сыграл за "Шахтер" в матче Лиги чемпионов против "Барселоны" в возрасте 18 лет и 1 месяц.

Кроме того, Степанов стал самым молодым дебютантом Лиги чемпионов в составе "Байера". Он побил рекорд Кая Хаверца, который впервые сыграл за леверкузенцев в этом турнире в возрасте 17 лет, 4 месяца и 22 дня.

Добавим, что поединок между "Байером" и "Зальцбургом" обслуживала украинская бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным.

Обзор матча "Байер" – "Зальцбург"

Благодаря этой победе "Байер" с 10 очками поднялся на пятое место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов. "Зальцбург" находится на 30-й позиции, имея в своем активе 3 балла.

В следующем туре самого престижного еврокубка "Байер" примет "Интер", а "Зальцбург" на своем поле будет противостоять ПСЖ. Оба матча состоятся 10 декабря.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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