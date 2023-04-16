17-летний украинский вундеркинд завоевал "серебро" на этапе Кубка мира по прыжкам в воду

Алексей Середа принес сборной Украины вторую медаль на этапе в Сиане.
Украинец Алексей Середа завоевал серебряную медаль на первом этапе Кубка мира по прыжкам в воду в китайском Сиане.
17-летний уроженец Николаева занял второе место в прыжках с 10-метровой вышки.
В финал соревнований Середа прошел со вторым результатом в квалификации. Финальный прыжок Середа выполнил с лучшим результатом в финале (97,20 балла).
Таким образом, в итоге Алексей набрал 518,30 балла. Украинца смог опередить только китаец Хао Янг с результатом 574,40 балла. Тройку призеров замкнул японец Рикуто Тамаи – 433,80 балла.
⚡️ Алексей Середа сошел на вторую строчку пьедестала почета Кубка мира по прыжкам в воду в заключительный день соревнований в китайском Сиане.— НОК Украины (@OlympicUA) April 16, 2023
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Отметим, что Середа принес украинской сборной вторую медаль на этапе в Сиане. Ранее Середа и Кирилл Болюх стали третьими в мужских синхронных прыжках с 10-метровой вышки.
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