17-летний украинский вундеркинд завоевал "серебро" на этапе Кубка мира по прыжкам в воду

Алексей Середа принес сборной Украины вторую медаль на этапе в Сиане.

Украинец Алексей Середа завоевал серебряную медаль на первом этапе Кубка мира по прыжкам в воду в китайском Сиане.

17-летний уроженец Николаева занял второе место в прыжках с 10-метровой вышки.

В финал соревнований Середа прошел со вторым результатом в квалификации. Финальный прыжок Середа выполнил с лучшим результатом в финале (97,20 балла).

Таким образом, в итоге Алексей набрал 518,30 балла. Украинца смог опередить только китаец Хао Янг с результатом 574,40 балла. Тройку призеров замкнул японец Рикуто Тамаи – 433,80 балла.

Отметим, что Середа принес украинской сборной вторую медаль на этапе в Сиане. Ранее Середа и Кирилл Болюх стали третьими в мужских синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

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