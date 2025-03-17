17-летняя украинка выиграла дебютное в карьере "золото" Гран-при по фехтованию

17-летняя украинка Анна Максименко стала победительницей Гран-при по фехтованию на шпагах в венгерском Будапеште.

Наша юная соотечественница начала соревнования со второго раунда, где одолела француженку Лидиану Герсант (15:12). Затем Анна минимально победила кенийку Александру Ндоло, а в 1/16 финала выбила из турнира немку Каглу Айтекин (15:10).

В 1/8 финала Максименко одержала победу над "нейтральной" шпажисткой с российским паспортом Айзанат Муртазаевой (15:10). В четвертьфинале украинка разгромила американку Гелди Гусисян (15:8), гарантировав себе как минимум "бронзу".

В полуфинале Анна уверенно разобралась с канадкой Леонорой Маккиннон (15:9) и вышла в финал. В поединке за "золото" украинская фехтовальщица осилила олимпийскую чемпионку Парижа-2024 в командном первенстве итальянку Джулию Рицци (12:11).

Для Максименко это первая в карьере личная медаль на уровне Гран-при по фехтованию. До сих пор на взрослом уровне она завоевывала только "серебро" командного турнира Кубка мира.

Также это первое "золото" украинских фехтовальщиц на Гран-при с 2020 года, когда Ольга Харлан выиграла соревнования саблисток в Монреале.

Именно в шпаге это первое "золото" Украины с 2013 года, когда Яна Шемякина триумфовала на Гран-при в Будапеште.

Отметим, что "золото" Максименко стало первой наградой для Украины на уровне Гран-при за два месяца. Предыдущую медаль завоевала шпажистка Джоан Фейби Бежура – "бронзу" на этапе в катарской Дохе в январе 2025 года.

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