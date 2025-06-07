17-летняя украинка завоевала "золото" чемпионата Европы по художественной гимнастике

Таисия Онофрийчук / © Associated Press

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17-летняя украинка Таисия Онофрийчук выиграла "золото" чемпионата Европы-2025 по художественной гимнастике, который проходит в эстонском Таллине.

Она триумфовала в личном многоборье, набрав 117,800 балла.

В борьбе за золотую медаль Таисия обошла болгарку Стиляну Николову (116,700) и немку Дарью Варфоломееву (115,150).

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Еще одна украинка – Полина Карика – стала в этом финале десятой (109,950).

Для Украины это первая за 28 лет золотая награда на Евро по художественной гимнастике в личном многоборье.

Это первая медаль Украины на континентальном форуме в многоборье с 2016 года, когда "бронзу" выиграла Анна Ризадинова.

Онофрийчук – лишь третья украинка в истории, которая стала чемпионкой Европы в многоборье после Екатерины Серебрянской (1996 год) и Елены Витриченко (1997 год).

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Также для Украины это первое "золото" за два года на Евро по художественной гимнастике. В 2023-м Виктория Оноприенко стала чемпионкой Европы в упражнениях с обручем.