18-летний сын Леброна Джеймса пережил остановку сердца на тренировке: что известно

Сейчас состояние Бронни Джеймса оценивают как стабильное.
Бронни Джеймс, сын легендарного баскетболиста НБА Леброна Джеймса, пережил остановку сердца.
Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел на баскетбольной тренировке в университете Южной Калифорнии. У 18-летнего сына Леброна внезапно остановилось сердце и он потерял сознание на площадке.
Парню сразу предоставили квалифицированную медицинскую помощь. Бронни Джеймса немедленно госпитализировали.
Пока неизвестно, что стало причиной проблем со здоровьем, возникших у молодого баскетболиста. Его ждет дополнительное обследование.
В настоящее время состояние Бронни Джеймса врачи оценивают как стабильное. Он находится в отделении интенсивной терапии.
Напомним, что Бронни является старшим сыном Леброна Джеймса. Всего четырехкратный чемпион НБА и его жена Саванна имеют троих детей – кроме Бронни, еще есть сын Брюс и дочь Жури.
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