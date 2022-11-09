18-летний украинец дебютировал за английский клуб в матче Кубка лиги, "Эвертон" без Миколенко вылетел

Егор Ярмолюк впервые вышел на поле в составе основной команды "Брентфорда".
Украинский полузащитник Егор Ярмолюк провел свой дебютный официальный матч за первую команду английского "Брентфорда". Наш 18-летний соотечественник принял участие в поединке 1/16 финала Кубка лиги против "Джиллингема".
Украинец вышел на замену на 72-й минуте встречи. Основное время матча завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти точнее оказались игроки команды с низшего английского дивизиона.
Добавим, что Ярмолюк перебрался в клуб АПЛ прошлым летом. Согласно Transfermarkt, "пчелы" заплатили "Днепру-1" за игрока 1,5 миллиона евро, после чего он присоединился к молодежной команде "Брентфорда".
В другом матче 1/16 финала Кубка лиги "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко вылетел от "Борнмута" – 4:1.
Украинец, выходивший в этом сезоне в старте "ирисок" в каждом из поединков АПЛ, не попал даже в заявку на кубковую игру с "вишнями". Как следствие, команда Фрэнка Лэмпарда резервным составом потерпела поражение и покинула турнир.
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