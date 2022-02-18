18-летний украинец номинирован на звание лучшего гимнаста Европы 2021 года

18-летний украинец номинирован на звание лучшего гимнаста Европы 2021 года

В прошлом году он громко заявил о себе на взрослой арене.

Юный украинец Илья Ковтун претендует на звание лучшего гимнаста Европы по итогам 2021 года.

В список номинантов на престижную награду 18-летнего украинского спортсмена включила Европейская федерация гимнастики (European Gymnastics).

В 2021 году Ковтун дебютировал на взрослом уровне. Он завоевал бронзовую медаль в многоборье на чемпионатах мира и Европы, а также занял 11-е место Олимпийских играх в Токио.

Отметим, что в честь Ковтуна даже назвали один из элементов в параллельных брусьях.

Проголосовать за украинца можно ЗДЕСЬ. Также голосование проводится в Facebook, Intagram и Twitter.

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