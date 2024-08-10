18-летний украинец выступил в финале соревнований по прыжкам в воду на Олимпиаде-2024: результат

Алексей Середа занял 8-е место в прыжках в воду с 10-метровой вышки.

18-летний украинец Алексей Середа выступил в финале соревнований по прыжкам в воду с 10-метровой вышки на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Наш спортсмен занял 8-е место с результатом 426,90 балла после шести прыжков.

Отметим, что утром в полуфинале Середа заняв 11-е место, набрав 405,05 балла.

Олимпийским чемпионом стал китаец Цао Юань с результатом 547,50."Серебро" выборол японец Тамаи Рикуто (507,65 балла), а "бронзу" завоевал британец Ноа Уильямс (497,35).

Для Алексея это вторая Олимпиада в карьере. На Играх-2020 в Токио он занял шестое место в прыжках с 10-метровой вышки, а также стал шестым в синхронных прыжках с 10-метровой вышки в паре с Олегом Сербиным.

Середа на Олимпиаде-2024 также соревновался в финале синхронных прыжков в воду с 10-метровой вышки, где они вместе с Кириллом Болюхом заняли пятое место.

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Украину на ХХХIII летней Олимпиаде представляют 140 атлетов, которые выступают в 23 видах спорта. Игры в Париже продлятся до 11 августа.

По состоянию на сейчас Украина имеет уже одиннадцать наград на ОИ-2024: три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые. "Сине-желтые" занимают 18-ю позицию в медальном зачете.

Количество завоеванных Украиной медалей точно увеличится сегодня вечером, 10 августа, ведь борчиха вольного стиля Ирина Коляденко проведет схватку за "золото". Днем ранее она пробилась в финал и гарантировала себе как минимум "серебро".

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