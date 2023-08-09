18-летний украинский боксер трагически погиб за неделю до дебюта на профиринге

Перспективный украинский боксер Никита Бабич погиб накануне своего дебюта на профессиональном уровне.

Печальное известие сообщает Luckypunch.net.

Тргический инцидент произошел 5 августа в селе Пуховка Броварского района Киевской области. 18-летний боксер поехал купаться на местное озеро, где его схватили судороги, и он не смог удержаться на воде.

О смерти спортсмена стало известно 7 августа, когда было обнаружено его тело.

В субботу, 12 августа, Бабич должен был дебютировать на профессиональном ринге в рамках вечера бокса Top Boxing Generation в Броварах. Он должен был провести бой с другим дебютантом Михаилом Хайнутдиновым.

Ранее сообщалось, что в боях под Бахмутом погиб украинский боксер Александр Онищенко.

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