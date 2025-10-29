18-летний украинский форвард забил пятый гол в сезоне чемпионата Италии

Богдан Попов

Реклама

Украинский форвард "Эмполи" Богдан Попов забил гол в матче 10-го тура итальянской Серии В против "Сампдории".

18-летний украинец вышел на замену на 73-й минуте, когда его команда уже играла в меньшинстве, и через четыре минуты открыл счет в поединке.

Впрочем, удержать преимущество хозяевам поля не удалось – на 80-й минуте Марвин Чуни вырвал для гостей ничью.

Реклама

Обзор матча "Эмполи" – "Сампдория"

Для Попова этот гол стал уже пятым в восьми матчах нынешнего сезона Серии B. Украинец делит второе место в бомбардирской гонке лиги – больше него забил лишь Этторе Глиоцци из "Модены" – 6 мячей.

"Эмполи" набрал 11 очков в десяти турах и сейчас занимает 12-е место в турнирной таблице Серии В.

Отметим, что Попов ранее находился в структуре киевского "Динамо", где играл за команду U-17. В июле 2022 года нападающий присоединился к польскому "Гурнику", а в 2023-м стал игроком "Эмполи".

В прошлом сезоне Богдан забил 10 голов в 33 матчах за "Эмполи" U-20 в молодежном чемпионате Италии.

Реклама

В этом сезоне Попов продлил контракт с "Эмполи" до 2028 года.