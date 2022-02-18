18-летняя китайская фристайлистка установила исторический рекорд зимних Олимпийских игр

Невероятное достижение, которое раньше никому не покорялось.

Китайская фристайлистка Айлин Гу переписала историю зимних Олимпиад.

18-летняя спортсменка выиграла "золото" в последней для себя дисциплине Игр в Пекине - хафпайпе, что позволило ей установить уникальное достижение. Гу - первая фристайлистка, которой удалось завоевать сразу три медали на одних Олимпийских играх.

Ранее в Пекине-2022 она взяла "золото" в дисципине биг-эйр, а также завоевала "серебро" в соревнованиях по слоупстайлу. Таким образом победа в хафпайпе принесла ей уже третью медаль на текущих соревнованиях.

Отметим, что Айлин родилась в США и после первого сезона выступлений за Штаты воспользовалась возможностью перейти в команду Китая, поскольку ее мать имеет китайское происхождение.

Гу является двукратной чемпионкой мира. На Чемпионате мира-2021 она выиграла "золото" в хафпайпе и слоупстайле, а также "бронзу" в биг-эйре.

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